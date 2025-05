Francesca Farnetani guida congresso UniMoRe su AI teledermatologia e melanoma

Francesca Farnetani, responsabile scientifica di UniMoRe, ha guidato un congresso innovativo sulla teledermatologia e il melanoma, dove l'intelligenza artificiale si fonde con la salute della pelle. In un'epoca in cui la tecnologia sta rivoluzionando la medicina, le applicazioni di AI nella diagnosi dermatologica non sono solo una promessa, ma una realtà tangibile. Scoprire come può migliorare la prevenzione del melanoma è fondamentale per tutti noi!

La responsabile scientifica Francesca Farnetani di UniMoRe ha delineato, in maniera chiara, le sfide attuali e quelle future che interesseranno il mondo della diagnosi dermatologica. Durante il congresso, si è posto l'accento sull'integrazione dell'intelligenza artificiale e delle reti neurali con la teledermatologia, strumenti che promettono di affinare ulteriormente le diagnosi, specialmente in tema di melanoma.