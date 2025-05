FP3 a Barcellona ancora Piastri in cima alla lista dei tempi

Le FP3 di Barcellona confermano la McLaren in forma smagliante, con Piastri e Norris a dominare i tempi. La Ferrari di Leclerc, seppur competitiva, è distante quasi 8 decimi. Questo scenario mette in luce un trend interessante: la lotta tra le scuderie si intensifica, mentre le nuove regolazioni della Federazione stanno cambiando le dinamiche in pista. Gli appassionati non vedono l'ora di scoprire se la McLaren manterrà il primato anche in gara!

