FOTO Scontro tra due auto sulla tangenziale ferito un 25enne | disagi alla circolazione

Un violento scontro stradale ha scosso la Tangenziale Ovest di Benevento, lasciando un 25enne ferito e creando disagi alla circolazione. Questo incidente mette in luce un trend preoccupante: l’aumento degli incidenti sulle strade italiane, spesso legato all'uso distratto del cellulare. È fondamentale riflettere sull'importanza della sicurezza alla guida. Ogni vita conta e ogni scelta può fare la differenza. Rimanete vigili, la strada è un luogo di responsabilità .

Un 25enne è rimasto ferito ferito in uno scontro stradale avvenuto questa mattina sulla Tangenziale Ovest di Benevento tra gli svincoli di Santa Clementina e Rione Libertà . L'impatto ha coinvolto una Alfa Romeo 164 e una Fiat Cinquecento, ad avere la peggio il conducente della city car, trasportato al San Pio per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato ed in Carabinieri per effettuare i rilievi e gestire i rallentamenti causati dall'inibizione di una delle due corsie per le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti.

Via Galilei, scooterista 40enne ferito nello scontro con un'auto

Oggi, lunedì 12 maggio, un incidente stradale ha coinvolto uno scooter e un’automobile in via Galilei, intorno alle 18.

