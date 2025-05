FOTO ‘Landolfo d’Olio’ giornata di promozione e valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva di Pontelandolfo

Il profumo dell'olio extravergine d'oliva di Pontelandolfo ha risuonato in una giornata dedicata alla sua valorizzazione. Con la partecipazione di Coldiretti e Aprol Campania, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Samnium hanno dato vita a un evento che celebra non solo un prodotto locale, ma anche il legame tra tradizione e innovazione. Un'opportunità imperdibile per scoprire come l’olio Evo possa diventare simbolo di sostenibilità e qualità nel panorama gastronomico italiano.

Con la partecipazione della Coldiretti e di Aprol Campania si è celebrata una encomiabile iniziativa di promozione e valorizzazione dell'olio Evo di Pontelandolfo. La prima parte della giornata ha avuto come protagonisti ragazzi della scuola media dell'Istituto Comprensivo Samnium di Pontelandolfo, coinvolti in un affascinante percorso guidato di assaggio di olio EVO. La serata, invece, che ha visto la partecipazione di un pubblico vastissimo, ha celebrato la seconda edizione del concorso " Landolfo d'Olio ", con la premiazione da parte di una giuria qualificata, dei migliori oli EVO di produzione pontelandolfese.

