FOTO | Ghali apre l' edizione 2025 del Cortona Comics E questa sera live allo stadio

La magia di Cortona Comics 2025 è ufficialmente iniziata! Ghali ha dato il via a questa terza edizione con un live che promette scintille allo stadio. Fino al 2 giugno, il centro convegni di Sant'Agostino si trasforma in un paradiso per gli amanti del fumetto, con tre mostre d'autore imperdibili. Non perdere l’occasione di immergerti in un mondo dove arte e musica si fondono: ogni angolo racconta una storia da scoprire!

Taglio del nastro per Cortona Comics e fan in delirio per Ghali. È cominciata così la terza edizione del festival del fumetto che terrà banco fino al 2 giugno al centro convegni di Sant’Agostino. Questa edizione propone tre mostre d’autore: nell’auditorium nella sede del festival c’è «La Regina. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - FOTO | Ghali apre l'edizione 2025 del Cortona Comics. E questa sera live allo stadio

