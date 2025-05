Forza Italia congresso giovani a Roma con Tajani | Fedez tra gli ospiti

Oggi, Roma ospita un evento di grande rilevanza per il futuro politico italiano: il congresso nazionale di Forza Italia Giovani, con l’inaspettato intervento di Fedez. Un segnale chiaro di come i giovani stiano cercando nuove voci e rappresentanze nel panorama politico attuale. Con oltre 650 delegati e tantissimi ragazzi pronti a far sentire la propria voce, si preannuncia una giornata carica di energia e idee fresche. Riusciranno a dare nuova linfa al partito?

(Adnkronos) – Si tiene oggi, sabato 31 maggio, a Roma il congresso nazionale di Forza Italia Giovani con Fedez come ospite 'speciale'. Attesi oltre 650 delegati con diritto di voto e centinaia e centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia. La location prescelta è un classico della storia del partito, il palazzo dei Congressi all'Eur. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi

La crisi politica in Friuli Venezia Giulia si acuisce: sette assessori di Lega, Forza Italia e del presidente Fedriga hanno rimesso le deleghe, segnando un momento di instabilità nel centrodestra regionale.

Cerca Video su questo argomento: Forza Italia Congresso Giovani Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Fedez al congresso di Forza Italia Giovani; Fedez ospite al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia: lo ha annunciato Maurizio Gasparri; Fedez «super ospite» al congresso di Forza Italia giovani (e la pace fatta con Gasparri); Conferenza stampa di presentazione del Congresso nazionale di Forza Italia Giovani, in programma il 31 maggio 2025 a Roma. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fedez spiazza: sarà ospite al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia

Secondo msn.com: Fedez sul palco di Forza Italia: il cantante sarà ospite al Congresso Nazionale dei Giovani di Roma. L'annuncio che ha spiazzato tutti ...

Apicella su Fedez al congresso della giovanile di Forza Italia: “A Berlusconi piaceva un’altra musica”

Segnala fanpage.it: Mariano Apicella, storico chansonnier di Berlusconi, commenta l'invito di Fedez al congresso giovani di Forza Italia: "Il Cav amava altro genere" ...

Fedez strizza l’occhio alla destra e si presenta al Congresso di Forza Italia: un'alleanza inaspettata per affrontare il disagio giovanile

Segnala alfemminile.com: Il rapper Fedez sarà ospite al Congresso dei Giovani di Forza Italia per parlare di disagio giovanile. Un dialogo inedito con Maurizio Gasparri su temi ...