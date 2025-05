Forum chiude la stagione con un successo di ascolti tv | cosa va in onda al suo posto da lunedì 2 giugno

La stagione di Forum si chiude in bellezza, segnando un altro trionfo di ascolti per Barbara Palombelli. Ma non temete, da lunedì 2 giugno la trasmissione torna con i casi più avvincenti della stagione, per rivivere insieme i momenti salienti. In un periodo in cui la giustizia e il dibattito pubblico sono più che mai attuali, Forum si riconferma come un appuntamento imperdibile per il pubblico italiano. Non perdertelo!

Venerdì 30 maggio Forum e Lo Sportello di Forum con Barbara Palombelli hanno chiuso i battenti per questa stagione televisiva e hanno dato il loro arrivederci a settembre. Cosa andrà in onda al posto di Forum da lunedì 2 giugno? Semplice, sempre Forum. O meglio, la rete manderà in onda i casi più interessanti e dibattuti per quello che si prefigura essere un contenitore del 'meglio di'. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Forum chiude la stagione con un successo di ascolti tv: cosa va in onda al suo posto da lunedì 2 giugno

Forum e Lo Sportello di Forum: Barbara Palombelli chiude una stagione da record su Canale 5 e Retequattro

Domani, 30 maggio, si conclude una stagione da record per "Forum" e "Lo Sportello di Forum", i celebri programmi condotti da Barbara Palombelli su Canale 5 e Retequattro.

Cerca Video su questo argomento: Forum Chiude Stagione Successo Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Ascolti tv, Forum di Barbara Palombelli leader di fascia nella stagione - Numeri e trend 2024/2025; Aquila Basket, game over: la stagione dei bianconeri si chiude in gara-4, Milano vince 89-82 e vola in semifinale; It Forum 2025, si chiude confronto su trasformazione tra persone, processi e tecnologie; LBA Playoff - L'Olimpia Milano vince anche gara 4 e vola in semifinale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Forum chiude la stagione con un successo di ascolti tv: cosa va in onda al suo posto da lunedì 2 giugno

Lo riporta fanpage.it: Venerdì 30 maggio Forum e Lo Sportello di Forum con Barbara Palombelli hanno chiuso i battenti per questa stagione televisiva e hanno dato il loro arrivederci ...

"Forum" chiude la 40esima edizione, un'altra stagione di successo per Barbara Palombelli

Da msn.com: Venerdì 30 maggio si chiude un'altra grande stagione di successi per "Forum" e "Lo Sportello di Forum" con Barbara Palombelli. L’appuntamento con il tribunale televisivo ottiene sempre ottimi risultat ...

Forum e Lo Sportello di Forum: Barbara Palombelli chiude una stagione da record su Canale 5 e Retequattro

Lo riporta superguidatv.it: Domani, venerdì 30 maggio, si conclude un'altra straordinaria stagione di Forum e Lo Sportello di Forum, i celebri programmi condotti da Barbara ...