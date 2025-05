Forte scossa di terremoto a Hokkaido | nessun allarme tsunami

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso Hokkaido, Giappone, senza generare allerta tsunami. Questo evento riafferma la vulnerabilità sismica del Giappone, paese che affronta quotidianamente le sfide dettate dalla natura. In un'epoca in cui il cambiamento climatico e le catastrofi naturali sembrano aumentare, è fondamentale rimanere informati e preparati. Scopri come la tecnologia può aiutarci a prevedere e mitigare tali eventi!

Terremoto di magnitudo 6.1 nel nord del Giappone. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l' isola di Hokkaido, nel nord del Giappone. L'evento sismico è stato rilevato dal Centro di ricerca tedesco per le Geoscienze (GFZ), che ha indicato un' ipocentro a circa 10 chilometri di profondità . Nessun rischio tsunami, ma attenzione al mare. Al momento non è stato emesso alcun allarme tsunami, tuttavia l'emittente nazionale NHK ha avvertito che potrebbero verificarsi variazioni del livello del mare. Le autorità invitano comunque alla prudenza lungo le coste.

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia.

Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli, avvertita chiaramente anche in tutta la provincia. I Campi Flegrei hanno tremato, provocando preoccupazione tra i residenti.

