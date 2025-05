Fortapasc sul bunker di Zagaria | il regista Risi in piazza per ricordare Giancarlo Siani

Sabato 7 giugno, la piazza della Rinascita di Casapesenna si trasformerà in un palcoscenico di memoria e speranza. In occasione della proiezione di "Fortapasc", il regista Marco Risi ricorderà Giancarlo Siani, simbolo di giornalismo libero. Questo evento non è solo un tributo a un eroe, ma un forte richiamo a riflettere sulla rinascita di una terra che lotta contro l'ombra della mafia. Un invito a non dimenticare, per costruire un futuro

Un film per educare, per ricordare, per lanciare un messaggio di libertà in una terra che ha deciso di cambiare. Sabato 7 giugno, alle 19, la piazza della Rinascita di Casapesenna – dove un tempo sorgeva il bunker del boss Michele Zagaria – ospiterà la proiezione di Fortapasc, il film di Marco. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - “Fortapasc” sul bunker di Zagaria: il regista Risi in piazza per ricordare Giancarlo Siani

Cinema e memoria: Fortapasc sul bunker di Zagaria, omaggio a Giancarlo Siani con Marco Risi e la Summer School UCSI

Un evento imperdibile quello di sabato 7 giugno a Casapesenna, dove il potere del cinema incontra la memoria.

Casapesenna, proiezione di “Fortapasc” sull’ex bunker di Zagaria

Secondo pupia.tv: Casapesenna (Caserta) – Un film per non dimenticare, per tenere alta la guardia, per educare. E’ l’idea che metterà in campo la Scuola di giornalismo ...

Dal bunker del boss Zagaria

Da la7.it: Lorenzo Caroselli si trova a Casapesenna (CE) per entrare nel bunker di Michele Zagaria, l’ultimo boss del clan dei Casalesi. Il bunker si trova sotto un’abitazione dove viveva una famiglia ...

Zagaria, giù la villa bunker: sorgerà un parco pubblico

Come scrive ilmattino.it: Cadrà sotto i colpi di un piccone impugnato dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, la prima pietra della villa-bunker dove si nascondeva Michele Zagaria, il capo del clan dei Casalesi.