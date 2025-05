Formula Uno a Barcellona | McLaren sorprende Ferrari in difficoltà

A Barcellona, la Formula Uno ha riservato sorprese che scuotono il panorama delle corse: McLaren ha messo in seria difficoltà Ferrari, con Lando Norris che brilla nelle prove libere. Questo scenario potrebbe segnare un nuovo trend nel campionato, dove l'innovazione tecnica si scontra con le tradizioni consolidate. La domanda è: assisteremo a una vera rivoluzione o solo a un restyling? Gli appassionati non possono perderti questa sfida avvincente!

L’eterno ritorno del sempre uguale? Oppure, in stile Gattopardo, cambiare tutto perché nulla cambi? Forse sì: ieri a Barcellona la Formula Uno ha scoperto le nuove regole buone in materia di flessibilità delle ali anteriori e il risultato? Eccolo qua. Landi Norris con la McLaren davanti a tutti nella prima sessione di prove libere. Oscar Piastri leader nella seconda sessione. Con tanti saluti, almeno per ora, a chi sognava ribaltoni, sorprese, eccetera. "Non si guida". Dí più. La Ferrari è stata costretta a fare i conti con una realtà tecnica non entusiasmante. All’inizio Leclerc e Hamilton avevano girato su tempi costanti con gomme medie, ma quando hanno provato in assetto da qualifica sono riemerse le criticità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net