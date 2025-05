Formula 1 Oscar Piastri in pole position nel Gran Premio di Spagna | Norris 2 davanti a Verstappen Leclerc 7

Oscar Piastri ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Spagna, segnando un momento storico per la McLaren e per il giovane talento australiano. Con un giro fulmineo di 1'11''546, ha superato il compagno Lando Norris e messo in riga campioni come Verstappen e Leclerc. Questo successo non solo accende i motori della F1, ma evidenzia anche l'emergere di nuove stelle nella competizione. Sarà una gara da non perdere!

Oscar Piastri partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di F1 2025. Oggi, sabato 31 maggio, sul tracciato del Montmelò, a Barcellona, l'australiano della McLaren, con un gran giro con cui ha fermato il cronometro sul tempo di 1'11''546,  ha centrato la. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Formula 1, Oscar Piastri in pole position nel Gran Premio di Spagna: Norris 2° davanti a Verstappen, Leclerc 7°

