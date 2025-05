formula 1 nel gp di spagna in pole piastri davanti a norris

Oscar Piastri conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna, un risultato che segna un momento emblematico nella stagione di Formula 1. Con un tempo stratosferico di 1'11"546, il giovane australiano dimostra di essere non solo un talento emergente, ma anche uno dei protagonisti di questa avvincente edizione del campionato. La lotta interna in McLaren tra Piastri e Norris accende ulteriormente i riflettori su una competizione sempre più serrata e affascinante!

AGI - Oscar Piastri in pole position nel Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale F1: 1'11"546 il tempo del pilota australiano, che batte di due decimi il compagno di scuderia Lando Norris e scatterà davanti a tutti per la quarta volta in stagione. L'australiano taglia il traguardo in 1'11"546 davanti al compagno Lando Norris, secondo a 0"209. Terzo Max Verstappen (Red Bull) a 0"302. Ferrari quinta con Lewis Hamilton (+0"499) e settima con Charles Leclerc (+0"585). In mezzo le Mercedes di George Russell, 4°, e Andrea Kimi Antonelli, 6°. "Sono molto contento. Per ora il weekend è stato ottimo. 🔗 Leggi su Agi.it