Formula 1 la griglia di partenza del Gp di Spagna

Il Gran Premio di Spagna è alle porte e con esso l'adrenalina della Formula 1. Oscar Piastri, il giovane talento australiano, ha messo tutti in fila conquistando la pole position. Questo non è solo un traguardo personale, ma un segnale che le nuove generazioni stanno prendendo il comando nel motorsport. Il futuro della F1 è già qui, pronto a sorprendere. Chi riuscirà a fermare la sua corsa? Non perderti il colpo di scena!

(Adnkronos) – Tutto pronto per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Oggi, sabato 31 maggio, le qualifiche di Barcellona hanno stabilito la grigla di partenza del Gp, in programma domani, domenica 1 giugno. Oscar Piastri, leader del Mondiale Piloti, ha conquistato la pole position grazie al tempo di 1"11'546 precedendo il compagno di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Formula 1, la griglia di partenza del Gp di Spagna

Formula 1, la griglia di partenza del Gp di Monaco

La Formula 1 torna a Monaco per l’ottavo appuntamento stagionale, uno dei circuiti più affascinanti e imprevedibili del calendario.

Formula 1, la griglia di partenza del Gp di Spagna

Griglia di partenza Formula 1/ Chi farà la pole position? Gp Spagna 2025 Barcellona (oggi sabato 31 maggio)

GP Spagna 2025 – Griglia di partenza: Piastri in pole, 2 decimi su Norris! Hamilton 5°, Leclerc 7°

