Formula 1 Gp Spagna | pole di Piastri davanti a Norris Ferrari ancora lontane

Oscar Piastri conquista la pole position al GP di Spagna, segnando un momento storico per la McLaren con Lando Norris subito dietro. Le Ferrari, invece, sembrano ancora lontane dalla vetta, sollevando interrogativi sul loro futuro. In un campionato dove la gioventù sta prendendo il sopravvento, Piastri dimostra che il cambiamento è già in atto. Sarà lui a scrivere il prossimo capitolo della Formula 1? La risposta è tutta da scoprire!

