Formula 1 GP Spagna 2025 | Oscar Piastri in pole position a Barcellona Ecco la griglia di partenza

Oscar Piastri in pole position al GP di Spagna 2025: una notizia che infiamma gli appassionati di Formula 1! Il giovane pilota australiano ha dimostrato un talento straordinario, confermando il crescente interesse per la nuova generazione di talenti. Con una griglia di partenza ricca di sorprese e battaglie epiche, questo Gran Premio promette emozioni forti. Chi riuscirà a scalzare Piastri dal primo posto? La risposta è a pochi giri di distanza!

Tutto pronto per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 2025, in programma domani, domenica 1 giugno, sul circuito di Barcellona-Catalunya. Le qualifiche di sabato 31 maggio hanno definito la griglia di partenza per uno dei weekend più attesi del Mondiale. Oscar Piastri conquista la pole position al GP di Spagna 2025. A brillare in qualifica è stato Oscar Piastri, attuale leader del Mondiale Piloti, che ha fermato il cronometro sull’ 1’11”546, conquistando la sua seconda pole position stagionale. Alle sue spalle il compagno di squadra in McLaren, Lando Norris, mentre Max Verstappen, su Red Bull, partirà in terza posizione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Formula 1, GP Spagna 2025: Oscar Piastri in pole position a Barcellona. Ecco la griglia di partenza

GP Spagna, dove vedere la Formula 1 in Tv: tutti gli orari e gli appuntamenti

Scopri dove seguire il Gran Premio di Spagna di Formula 1, che si svolgerà sul circuito di Barcellona.

Cerca Video su questo argomento: Formula 1 Gp Spagna Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

F1, GP Spagna 2025: le prove libere 2 in diretta; GP F1 Spagna 2025: gli orari TV su Sky e TV8; Formula 1, Gp di Spagna 2025: orari diretta tv e streaming; Formula 1, GP Spagna: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming. 🔗Cosa riportano altre fonti

Formula 1, la griglia di partenza del Gp di Spagna

Da msn.com: Oscar Piastri partirà in pole, seguito da Norris e Verstappen. Lontane le Ferrari ...

F1, Gp Spagna 2025, pole Piastri davanti a Norris con Hamilton quinto: la griglia di partenza

msn.com scrive: Al Gp di Spagna 2025 di Formula 1, quarta pole position in carriera per Oscar Piastri, su McLaren, che finisce davanti a tutti nelle qualifiche per la gara ...

F1. Qualifiche GP Spagna; un solo tentativo in Q3, Leclerc ammette: "È stata una mia scelta, ma spero che domani mi ripaghi"

Si legge su automoto.it: Charles Leclerc ha chiuso solo settimo in qualifica a Barcellona dopo aver optato per una strategia rischiosa: un solo tentativo in Q3 per risparmiare gomme in vista della gara ...