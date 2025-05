Formula 1 GP di Spagna 2025 | tutte le info su tv e qualifiche

Il Gran Premio di Spagna 2025, che si svolgerà a Barcellona dal 31 maggio al 1° giugno, promette emozioni e sorprese. Con i top driver pronti a dare il massimo, questo non è solo un appuntamento da segnare sul calendario, ma un vero e proprio spettacolo da non perdere per ogni appassionato di Formula 1. E tu, sei pronto a vivere l'adrenalina delle qualifiche in diretta? Prepara i popcorn, la corsa sta per iniziare!

Il Gran Premio di Spagna 2025 di Formula 1 si disputa nel fine settimana tra sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, rappresentando il nono appuntamento del campionato mondiale in corso. Questo evento, che si svolge sul circuito di Barcellona-Catalogna, attira l'attenzione degli appassionati di motorsport grazie alle sfide tra i più importanti piloti del panorama internazionale. il circuito di barcellona-catalogna. caratteristiche tecniche e storia. Il tracciato di Barcellona-Catalogna, inaugurato nel 1991, è uno dei più rinomati nel calendario della Formula 1. Si estende per poco più di 4,6 km e presenta un totale di 14 curve.

GP Spagna, dove vedere la Formula 1 in Tv: tutti gli orari e gli appuntamenti

Scopri dove seguire il Gran Premio di Spagna di Formula 1, che si svolgerà sul circuito di Barcellona.

Formula 1, oggi le qualifiche del GP Spagna: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari e McLaren per la pole

Prove libere Formula 1 GP Spagna: i risultati e i tempi delle FP1 e delle FP2

F1 oggi, GP Spagna 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, tv, streaming

