formia maxi investimento da 67 575 244 euro in tre anni

Formia si prepara a un grande salto verso il futuro con un maxi investimento di oltre 67 milioni di euro! L'amministrazione di Gianluca Taddeo ha delineato un ambizioso piano che abbraccia i prossimi tre anni. Solo nel 2025, saranno destinate risorse per oltre 4,5 milioni, puntando a migliorare infrastrutture e servizi. Un passo decisivo per rendere la città una meta sempre più attrattiva, rispondendo così a un trend di crescita che coinvolge l'intero territorio. Non è solo un

L'amministrazione comunale di Gianluca Taddeo ha presentato un piano di investimenti per Formia per un totale di 67.575.244,58 euro nei tre anni 2025-2026-2027. Nella sola annualità del 2025 sono state programmate con risorse comunali opere per un totale di 4.506.058,09 euro, mentre l'importo.

Formia, oltre 300mila euro per la “Sicurezza nella scuola”

A Formia è partito il progetto “Sicurezza nella scuola”, un investimento superiore a 300mila euro promosso dall’Amministrazione Comunale di Gianluca Taddeo.

