Formazioni ufficiali Psg Inter | le scelte di Luis Enrique e Inzaghi

Questa sera il sipario si alza sulla finale di Champions League tra PSG e Inter, due squadre che rappresentano il meglio del calcio europeo. Luis Enrique e Simone Inzaghi hanno svelato le loro formazioni ufficiali, pronte a sfidarsi in un confronto che promette adrenalina e spettacolo. Curioso sapere chi avrĂ la meglio? Scopri come questi allenatori hanno preparato le loro strategie in un match che potrebbe segnare la storia!

Formazioni Psg Inter, ecco le scelte di Luis Enrique e Simone Inzaghi per la finale di Champions League questa sera. Formazioni Psg Inter, ecco le scelte di Luis Enrique e Simone Inzaghi – diramate tramite i profili delle due squadre – per la finale di Champions League questa sera. I titolari: PSG – In attesa INTER – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. QUOTE PSG INTER  – Il momento della verità è arrivato. L’Inter di Simone Inzaghi sfida il PSG all’Allianz Arena per la conquista della Champions League. La quota OVER 0.5  (almeno un gol segnato nell’arco dei tempi regolamentari)  è data a 10 invece che a 1. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Psg Inter: le scelte di Luis Enrique e Inzaghi

PSG-Inter, la finale di Champions League in diretta: le scelte di Inzaghi e Luis Enrique, le formazioni ufficiali

Inter-Psg, quanto guadagnano dalla Champions League? Il montepremi da record e gli incassi: le cifre ufficiali

Psg-Inter: le formazioni ufficiali della finale di Champions League

