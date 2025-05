Formazioni confermate per la finale di Champions League

La finale di Champions League è alle porte e il duello tra Paris Saint-Germain e Inter Milan promette spettacolo puro. Entrambe le squadre hanno dimostrato una straordinaria resilienza, affrontando e superando le sfide più difficili. Con i riflettori puntati sull'Allianz Arena, il mondo del calcio tiene il fiato sospeso. Chi salirà sul trono d'Europa? Scopri come questi club stanno cambiando il panorama calcistico e scrivendo nuove pagine nella storia dello sport.

2025-05-31 20:03:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Paris Saint-Germain e Inter Milan si rivolgono all’Allianz Arena, sperando di ottenere il più grande premio nel calcio europeo del club nella finale di Champions League. PSG ha segnato diversi avversari della Premier League per raggiungere la finale solo per la seconda volta mentre cercano di rivendicare il trofeo che hanno da tempo brama e completare un superbo acuto sotto Luis Enrique. L’Inter ha perso il successo domestico sia in Serie A che nella Coppa Italia, ma una prima corona europea dal 2010 sarebbe solo una ricompensa per una straordinaria campagna che li ha visti eliminare il Bayern Monaco e sconfiggere il Barcellona in un’epopea semifinale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Cerca Video su questo argomento: Formazioni Confermate Finale Champions Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Champions League: le probabili formazioni della finale tra PSG e Inter; Inter-Psg, finale Champions 31 maggio: dove vederla in chiaro, arbitro e formazioni - LaPresse; Inter, l'operazione big: così Inzaghi gestirà i titolari tra Como e Psg; Paris Saint Germain-Inter: quote, formazioni e dove vedere la finale di Champions League 2025. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Finale Champions League, Psg-Inter in diretta: ecco le formazioni ufficiali

Si legge su msn.com: Tutto pronto a Monaco di Baviera per l'ultimo atto della Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi, trascinati da una ...

Finale di Champions, formazioni schierate e tifosi pronti a San Siro

Scrive giornaledibrescia.it: L’Inter punta sul tandem offensivo Lautaro-Thuram, mentre i parigini scommettono sul tridente Dembélé-Doué-Kvaratskhelia ...

Psg-Inter, le probabili formazioni

Si legge su sport.sky.it: Le probabili scelte dei due allenatori: un dubbio per Luis Enrique in attacco con Doué favorito su Barcola. Inzaghi ritrova dal 1' Lautaro Martinez e Pavard: il francese è in vantaggio su Bisseck. 7 s ...