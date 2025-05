Forlì vince gara 3 playoff contro Rimini | partita a porte chiuse per scontri tra tifosi

Forlì conquista gara 3 dei playoff contro Rimini, ma non senza il peso degli scontri tra tifosi che hanno costretto la sfida a porte chiuse. Un successo che segna un momento cruciale per i forlivesi, ora in corsa per il sogno promozione. Coach Antimo Martino esalta la prestazione della sua squadra, sottolineando l'importanza di rimanere concentrati anche in un contesto così delicato. La passione per il basket può e deve superare ogni barriera!

"Siamo molto felici per una vittoria meritata, in una partita che abbiamo condotto per 38 minuti". Coach Antimo Martia così l’affermazione dei forlivesi in gara 3 dei playoff contro Rimini in un Palafiera chiuso al pubblico per gli scontri violenti tra tifosi delle opposte fazioni di martedì scorso. "Rimini ha dimostrato le sue qualità mettendoci in difficoltà in alcuni frangenti, ma abbiamo giocato soprattutto con la voglia che avevo chiesto ai ragazzi di mettere in campo: solo un gruppo solido e ambizioso riesce a fare quello che noi stiamo facendo, con grandi energie e motivazioni interne". Il coach ricorda che "siamo riusciti a provocare 20 palle perse ai nostri avversari, con un ottimo atteggiamento difensivo e giocando bene con alcuni aggiustamenti tattici sia in attacco che in difesa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì vince gara 3 playoff contro Rimini: partita a porte chiuse per scontri tra tifosi

