foresi lascia il consiglio il seggio andrà a franzoni

Stefano Foresi lascia il consiglio comunale, un'uscita che segna un altro capitolo nella transizione del centrosinistra. Con l'arrivo di Franzoni, si intensifica la sfida politica in un contesto in cui la stabilità amministrativa è più cruciale che mai. La continuità delle politiche locali è a rischio: quale futuro attende la città? Scopriamo insieme come questa situazione potrebbe influenzare il panorama politico locale.

Dopo Ida Simonella l’opposizione di centrosinistra in consiglio comunale perde un altro ex assessore delle giunte Mancinelli. Per motivi personali inderogabili Stefano Foresi, per due legislature assessore alle manutenzioni in quota Partito Democratico, ma soprattutto apprezzato amministratore ed ex presidente della II circoscrizione. Ieri mattina Foresi ha firmato ufficialmente le sue dimissioni, immediatamente recepite. Al prossimo consiglio comunale, in calendario martedì prossimo, 3 giugno, l’opposizione avrà un consigliere in meno in quanto per nominare subito il successore di Foresi non c’erano i tempi tecnici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it