Fonseca beffa il Milan | Tare ha già in mente il sostituto

Il calciomercato è un campo di battaglia e Paulo Fonseca lo sa bene! Dopo la sua ingiusta uscita dal Roma, ora il tecnico portoghese mira a rovinare i piani del Milan, soffiando un talento ambito. Con il nuovo corso di Igli Tare e l’attesa per Allegri, il Diavolo rischia di restare con un pugno di mosche. Chi sarà il colpo che scatenerà la nuova rivalità? Restate sintonizzati!

Dopo essere stato esonero (male) lo scorso dicembre, Paulo Fonseca si è “vendicato” sul Milan nel calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, il Lione dell’allenatore portoghese sarebbe prossimo a soffiare un obiettivo di mercato al Diavolo, che tra l’insediamento di Igli Tare e l’annuncio di Massimiliano Allegri ha messo un attimo in stand-by questa trattativa favorendo l’inserimento del club transalpino, pronto a fare questo sgarbo ai rossoneri. Il Lione beffa il Milan nella corsa al calciatore (LaPresse) – calciomercato.it Il Milan ed il suo nuovo direttore sportivo sarebbero però pronti ad ogni evenienza, dato che Tare avrebbe anche già individuato l’alternativa sulla quale andare a puntare in questo calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Fonseca beffa il Milan: Tare ha già in mente il sostituto

Milan, Reijnders: “Ecco cos’è cambiato da Fonseca a Conceicao”

Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan, ha condiviso le sue impressioni su come sono cambiate le dinamiche di gioco dalla gestione di Fonseca a quella di Conceicao.

