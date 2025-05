Fondazione Progetti Beverly Pepper nuova sede espositiva a Todi

Un nuovo capitolo artistico si apre a Todi con la Fondazione Progetti Beverly Pepper, che il 7 giugno inaugura la sua sede espositiva. Situata nel cuore della città , questa nuova casa promette di diventare un polo culturale vibrante, offrendo l’opportunità di scoprire opere grafiche e pittoriche inedite. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’arte contemporanea e riscoprire la bellezza del patrimonio locale. Non perdere questa esperienza unica!

Una nuova casa per la Fondazione Progetti Beverly Pepper. Sabato 7 giugno aprirĂ a Todi – dove è attiva dal 2018 – la sua nuova sede espositiva, in via del Duomo, a pochi passi dalla centralissima Piazza del Popolo. Gli spazi verranno inaugurati con un’esposizione che svelerĂ al pubblico opere grafiche e pittoriche mai viste prima, evidenziando la continuitĂ tra la pratica grafica e quella scultorea. La Fondazione intende così restituire al pubblico una lettura polisemica della produzione di Beverly Pepper che, anche se riconosciuta universalmente come pioniera della scultura in ferro e dell’arte monumentale, ha sempre coltivato una profonda passione per il disegno e la pittura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondazione Progetti Beverly Pepper, nuova sede espositiva a Todi

Nasce Fondazione Clarice ETS: una nuova visione della filantropia strategica nel cuore del Veneto

Nasce la Fondazione Clarice ETS, un'iniziativa innovativa nel campo della filantropia strategica nel cuore del Veneto.

Cerca Video su questo argomento: Fondazione Progetti Beverly Pepper Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Fondazione Progetti Beverly Pepper, nuova sede espositiva a Todi; Nuova “casa” a Todi per la Fondazione Beverly Pepper. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuova “casa” a Todi per la Fondazione Beverly Pepper

iltamtam.it scrive: La Fondazione Progetti Beverly Pepper, attiva a Todi dal 2018, ha una nuova casa. Il prossimo 7 giugno aprirà a Todi la sua nuova sede espositiva, in Via del Duomo 16, a pochi passi dalla centralissim ...

'Beverly Pepper - A passage of time' al MAXXI L'Aquila

Come scrive ansa.it: Il lavoro è firmato da Luca Cococcetta e Marco Zaccarelli e prodotto da Visioni Future come altri tre, realizzati dal 2018 in collaborazione con la Fondazione Progetti Beverly Pepper Italia ...

Todi, al Festival delle Arti protagonisti Fabrizio Plessi e le sue fontane digitali

Segnala perugiatoday.it: L'evento, curato da Marco Tonelli, promosso dalla Fondazione Progetti Beverly Pepper, in collaborazione con il Comune di Todi e il Todi Festival, celebra uno degli artisti più conosciuti e apprezzati ...