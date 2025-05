Fondazione Città della Speranza raccolti più di 23 milioni di euro con il 5x1000

La Fondazione Città della Speranza ha raccolto oltre 23 milioni di euro grazie al 5x1000, un traguardo straordinario che evidenzia il potere della solidarietà italiana. Questo trend crescente dimostra quanto gli italiani siano disposti a investire nella ricerca e nel futuro dei bambini malati. Ogni firma è una speranza, ogni euro un passo verso cure innovative. Scopri come anche tu puoi fare la differenza!

Sono stati resi noti in questi giorni i dati relativi alla raccolta firme del 5x1000, operazione che negli ultimi anni ha premiato sensibilmente Fondazione Città della Speranza, presente in doppia iscrizione - OnlusEts e Ricerca Scientifica.

