Fonarcom a Genova | IA formazione gratuita e normative per il lavoro

A Genova, Fonarcom ha acceso un faro sull'intelligenza artificiale nel contesto lavorativo. Durante il Festival del Lavoro, esperti hanno esplorato come questa tecnologia possa trasformare il nostro approccio al lavoro, tra sfide e opportunità. È un momento cruciale: il futuro del lavoro non è solo digitale, ma richiede anche una solida formazione per navigare tra normative e innovazioni. Scopri come prepararti per questo nuovo mondo!

Durante il recente evento organizzato dal fondo interprofessionale Fonarcom nell’ambito del Festival del lavoro, si è discusso approfonditamente dei rischi e delle opportunità legati all’uso dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. L’incontro, svoltosi ai Magazzini del Cotone a Genova, ha toccato vari aspetti, dal rispetto delle normative europee e nazionali fino alle implicazioni etiche connesse . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Fonarcom a Genova: IA, formazione gratuita e normative per il lavoro

Argomenti simili trattati di recente

IA, a Genova focus FonARcom sul mondo del lavoro

A Genova si è acceso il dibattito sul futuro del lavoro nell'era dell'Intelligenza Artificiale. L'evento di FonARcom ha messo in luce non solo i rischi, ma anche le straordinarie opportunità che l'AI porta con sé.

Cerca Video su questo argomento: Fonarcom Genova Ia Formazione Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

A Genova focus su IA, FonARcom “La formazione è leva strategica”; A Genova focus su IA, FonARcom La formazione è leva strategica; A Genova focus su IA, FonARcom “La formazione è leva strategica”; IA, a Genova focus FonARcom sul mondo del lavoro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Festival del Lavoro, focus FonARCom su IA 'serve formazione'

ansa.it scrive: L’intelligenza artificiale come alleato del lavoro, ma a condizione che le persone siano preparate a utilizzarla. È il messaggio lanciato da Roberto Marseglia, esperto di IA e coordinatore del Diparti ...

A Genova focus su IA, FonARcom “La formazione è leva strategica”

Segnala msn.com: GENOVA (ITALPRESS) - Preparare le aziende alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale, non solo dal punto di vista normativo, ma anche garantendo l'alfa ...

FonARCom porta il dibattito sull’IA al Festival del Lavoro

Da ansa.it: Alla 16ª edizione del Festival del Lavoro, in corso ai Magazzini del Cotone di Genova, si è tenuto oggi nell’Aula delle Opportunità 2 il dibattito “La sanzione etica – Trasparenza, rischi e soluzioni ...