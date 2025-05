Focus su Gaza giovani territorio e ' Costituente Nova' all' assemblea provinciale del M5S

Venerdì sera, la sala civica di Rimini ha ospitato un’assemblea provinciale del Movimento 5 Stelle all’insegna della partecipazione. Un evento che ha messo al centro i giovani e le sfide dei territori, con un focus particolare su Gaza. In un momento storico in cui la voce delle nuove generazioni è sempre più fondamentale, l'incontro ha acceso il dibattito su come costruire un futuro migliore. Non perdere l'occasione di essere parte attiva del cambiamento!

Si è tenuta nella serata di venerdì, nella sala civica di via Bidente 1P a Rimini, l’assemblea provinciale del Movimento 5 Stelle. Un appuntamento partecipato e ricco di contenuti che ha visto la presenza di numerosi iscritti, attivisti e simpatizzanti, oltre a rappresentanti regionali e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Focus su Gaza, giovani, territorio e 'Costituente Nova' all'assemblea provinciale del M5S

Da riminitoday.it: Durante l'assemblea pentastellata si è affrontata un’ampia analisi delle dinamiche territoriali e delle istanze locali della provincia di Rimini ...

