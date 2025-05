Fnc Ugl Comunicazioni soddisfazione per il piano industriale per gli stabilimenti cinematografici di Cinecittà

Cinecittà torna a brillare! Il nuovo piano industriale, accolto con entusiasmo dal Segretario Generale Fnc Ugl Comunicazioni, Salvatore Muscarella, promette di rilanciare l'industria cinematografica italiana in un momento cruciale. Con investimenti strategici e innovazione, il progetto non solo valorizza il patrimonio culturale, ma si inserisce nel trend globale di riscoperta del cinema come arte e industria. Un’opportunità imperdibile per i professionisti del settore!

ROMA – "Abbiamo accolto con viva soddisfazione il piano industriale per gli stabilimenti cinematografici di Cinecittà presentato alle Organizzazioni Sindacali nella giornata di ieri dall'Amministratore Delegato, Manuela Cacciamani". E' quanto dichiara il Segretario Generale Fnc Ugl Comunicazioni, Salvatore Muscarella. "Il piano, per come ci è stato illustrato, prevede sei differenti obiettivi dell'azione imprenditoriale, mirati di fatto al consolidamento delle attività produttive, alla ottimizzazione economica ed ad una espansione del business commerciale", prosegue Muscarella, "In particolare, però, soprattutto alla luce delle notizie che hanno interessato il sito produttivo nell'ultimo anno, apprendere che il progetto vede al centro i lavoratori, definiti non risorse, ma valore identitario dell'azienda ci permette di immaginare un percorso virtuoso che, oltre a correggere storture del passato e perseguire risultati economici, mira ad una valorizzazione e realizzazione a tutto tondo dei lavoratori e al corretto riconoscimento del loro impegno quotidiano.

