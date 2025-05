Flavio Cobolli sfida Alexander Zverev al Roland Garros 2025 | terzo turno da brividi per il tennista italiano

Flavio Cobolli si prepara a scrivere un’altra pagina della storia del tennis italiano affrontando Alexander Zverev al Roland Garros 2025! Dopo aver eliminato Marin Cilic e Matteo Arnaldi, il giovane talento romano non teme il numero tre del mondo. Questo match rappresenta non solo una sfida individuale, ma anche il simbolo di una nuova generazione di giocatori italiani che conquista i palcoscenici internazionali. Riuscirà Cobolli a sorprendere ancora?

Flavio Cobolli torna protagonista al Roland Garros 2025! Oggi, sabato 31 maggio, il talento romano affronta Alexander Zverev, attuale numero tre del ranking ATP, nel terzo turno del prestigioso Grand Slam francese. Dopo aver superato Marin Cilic e vinto il derby italiano contro Matteo Arnaldi, Cobolli si prepara per una sfida complicata contro Zverev, che ha eliminato lo statunitense Tien e l'olandese De Jong. Un successo porterebbe Cobolli agli ottavi di finale, dove affronterebbe il vincente del match tra Tallon Griekspoor e Ethan Quinn.

A partire da oggi, Torino ospiterà un Challenger di alto livello fino al 18 maggio, offrendo una preziosa opportunità di riscatto per i tennisti in cerca di rivincita.

