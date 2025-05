Flavio Cobolli | Non ho recuperato dalla tante partite che ho giocato non mi sento al di sotto del livello dei top

Flavio Cobolli, giovane promessa del tennis italiano, si è confrontato con il n.3 del mondo, Alexander Zverev, al Roland Garros 2025. Nonostante la sconfitta, Cobolli ha dimostrato di avere le potenzialità per competere ai massimi livelli. La sua determinazione e la consapevolezza di essere in crescita sono segnali incoraggianti per il futuro del tennis azzurro. Riuscirà a trasformare questa esperienza in un trampolino di lancio verso il successo?

Flavio Cobolli si è dovuto arrendere al n.3 del ranking, Alexander Zverev, nel terzo turno del Roland Garros 2025. Sulla terra rossa di Parigi, il tedesco (finalista l'anno scorso) si imposto col punteggio di 6-2 7-6 (4) 6-1 e ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale. Per il giovane romano una bella esperienza, utile nel percorso di crescita. " Nel primo set ero un po' teso per la situazione che c'era, che mi ha portato ad avere quel campo, che non sono abituato ancora a calpestare frequentemente come Zverev. L'inesperienza nei primi minuti del primo set mi ha fatto andare un po' in crisi.

A partire da oggi, Torino ospiterà un Challenger di alto livello fino al 18 maggio, offrendo una preziosa opportunità di riscatto per i tennisti in cerca di rivincita.

