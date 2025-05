Flash mob per Martina Carbonaro davanti alla sua scuola | “Siamo stanche di avere paura”

Un flash mob carico di emozione e determinazione ha invaso il cortile della scuola di Martina Carbonaro, dove gli studenti hanno alzato la voce contro la violenza di genere. "Siamo stanche di avere paura" è il grido che riecheggia, un richiamo collettivo a una società più sicura. Questo gesto segna un momento decisivo nel dibattito sul femminicidio: non è solo una questione di cronaca, ma una battaglia per la dignità e il rispetto.

Cartelli e slogan davanti alla scuola di Martina Carbonaro, per il flash mob convocato dai compagni e dalle compagne di scuola: è un femminicidio, non chiamatelo infanticidio.

Flash mob per Martina all’esterno della scuola di Casoria

Un flash mob toccante ha riunito studenti e cittadini a Casoria, in memoria di Martina, la 14enne vittima di violenza.

