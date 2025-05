Fiumicino disciplina di traffico provvisoria per lavori sul ponte 2 giugno

Fiumicino si prepara a un'importante trasformazione! Dal 3 al 13 giugno, il traffico sul Ponte 2 Giugno subirà modifiche per permettere lavori cruciali di impermeabilizzazione. Questa iniziativa non solo garantirà la sicurezza della struttura, ma si inserisce in un trend di riqualificazione urbana che interessa molte città italiane. Ricordate: i lavori iniziano di sera, riducendo al minimo i disagi. Segnate le date e pianificate i vostri spostamenti!

Fiumicino, 31 maggio 2025- Per poter permettere il regolare svolgimento dei lavori di impermeabilizzazione dei locali posti in cima alle torri del Ponte 2 Giugno, da eseguire dalle 21 alle 06 dal 03 giugno al 13 giugno 2025, verrà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria: – chiusura temporanea al transito dell'impalcato del Ponte 2 Giugno dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal 03062025 al 13062025; – preavviso di lavori in corso, limite di velocità 30 kmh; – divieto di sosta e fermata zona rimozione sul tratto interessato dai lavori; – divieto di attracco e transito sul canale, di qualsiasi tipo di imbarcazione nel perimetro di m.

Fiumicino, un presidio di protesta che “rompe il silenzio” sul referendum dell’8 e 9 giugno

A Fiumicino, alcune decine di attivisti hanno manifestato oggi sotto lo slogan “Rompiamo il silenzio”, per chiedere maggiore attenzione e informazione sul referendum dell'8 e 9 giugno.

