Fissa le antenne al centro del sole per 30 secondi Chiudi gli occhi e cosa vedi?

Immagina di fissare il sole per 30 secondi, chiudere gli occhi e scoprire un universo di colori. La NASA celebra l'arte e la bellezza della natura con una straordinaria foto di un tramonto siciliano che incornicia una chiesa barocca. Questo scatto di Marcella Giulia Pace non è solo un'immagine: è un invito a esplorare la meraviglia del mondo che ci circonda e a riscoprire la magia di ogni istante. Un'esperienza visiva da non perdere

AGI - Arte, scienza, illusione ottica: il tramonto siciliano che 'abbraccia' una chiesa barocca diventa foto astronomica del giorno della Nasa, che pubblicandola invita a giocare chi guarda e a 'fissarla' nella mente anche dopo averla vista. L'agenzia spaziale americana ha selezionato lo scatto realizzato a Ragusa da Marcella Giulia Pace, insegnante e appassionata di fenomeni ottici atmosferici e astronomici: il Sole è perfettamente allineato con la chiesa dell'Ecce Homo, in una visione potente e surreale, dove il disco solare appare blu, sospeso dietro il campanile, in un cielo dai colori inconsueti.