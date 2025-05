Firenze piange Primicerio Extraterrestre della politica nella città delle conventicole

Firenze ricorda Mario Primicerio, un'icona della politica locale che ha stravolto le convenzioni. Dal 1995 al 1999, il suo approccio innovativo ha aperto un dibattito su come la politica possa rigenerarsi. In un'epoca in cui l'autenticità e il rinnovamento sono più che mai richiesti, la sua figura emerge come un faro per i leader attuali. Come possiamo ri-immaginare le istituzioni oggi? La risposta potrebbe nascondersi nella sua eredità.

Quando Mario Primicerio smise di fare il sindaco, non furono pochi quelli che tirarono un sospiro di sollievo. Questo marziano della politica, che per quattro anni, dal 1995 al 1999, era stato l’inquilino di Palazzo Vecchio, ne aveva anche stravolto i riti e le liturgie. Il primo test di elezione diretta del sindaco aveva bisogno di una ventata di aria nuova, che spazzasse via il clima pesante di Tangentopoli e una politica di cui, in quel momento storico, nessuno voleva più sentir parlare. Allora tornò a circolare una vecchia immagine che ritraeva Mario Primicerio in Vietnam, con Giorgio La Pira. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze piange Primicerio. Extraterrestre della politica nella città delle conventicole

