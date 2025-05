Firenze blitz in San Lorenzo | 9 banchi sospesi per lavoro nero e motivi di sicurezza

A Firenze, il mercato di San Lorenzo è al centro di un'importante operazione contro il lavoro nero. Nove banchi sono stati sospesi, evidenziando una questione che non solo riguarda la legalità, ma anche la sicurezza dei consumatori. Questo blitz si inserisce in un trend nazionale volto a garantire condizioni di lavoro dignitose e a combattere l'economia sommersa. Una presa di posizione che invita a riflettere su come il commercio possa essere più etico e sicuro per tutti.

Firenze, 31 maggio 2025 – Blitz per il contrasto al lavoro sommerso in San Lorenzo. L’intervento congiunto dell’ ispettorato del lavoro di Firenze e della polizia municipale ha portato alla sospensione dell’attività imprenditoriale di nove banchi al mercato, per il superamento della soglia del 10% d i lavoro nero e per motivi di salute e sicurezza. La verifica immediata sulle banche dati online ha permesso di appurare che undici lavoratori intenti nel tardo pomeriggio alle mansioni montaggio e smontaggio degli stand di vendita erano in nero, tra loro uno non assumibile perché privo di titolo di soggiorno idoneo allo svolgimento di attività lavorativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, blitz in San Lorenzo: 9 banchi sospesi per lavoro nero e motivi di sicurezza

Firenze, blitz in San Lorenzo: 9 banchi sospesi per lavoro nero e motivi di sicurezza

Lo riporta lanazione.it: Cinque le multe per violazione dell’orario e una per prezzi non esposti. L'assessore Giorgio: "Andremo avanti con questi controlli a tutela di tutti" ...

