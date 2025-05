Fiorentina adesso è ufficiale | De Gea rinnova per altri tre anni

È ufficiale: David De Gea resta alla Fiorentina fino al 2028! Un rinnovo che non solo conferma la fiducia nei suoi confronti, ma sottolinea anche l’ambizione della squadra di crescere e competere ai massimi livelli. Con un ingaggio raddoppiato a 3 milioni, De Gea rappresenta un pilastro per il futuro viola. In un calcio in continua evoluzione, la scelta di puntare su un portiere di tale esperienza è un chiaro segnale di determinazione. La Fiorentina è pronta a scrivere

L'estremo difensore spagnolo, David De Gea, difenderà la porta della Fiorentina anche per le prossime tre stagioni: ufficiale il rinnovo di contratto fino a giugno 2028. La Fiorentina ha ufficializzato il rinnovo del contratto di David De Gea per altri tre anni, fino al 30 giugno 2028, con un ingaggio di circa 3 milioni, raddoppiato rispetto quanto percepito in questa sua prima stagione a Firenze la scorsa estate.

