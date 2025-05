Fiorello sbuca su Rai 1 durante la diretta di Sognando Ballando con le stelle | la reazione di Selvaggia Lucarelli

Fiorello sorprende tutti su Rai 1 durante la finale di "Sognando... Ballando con le Stelle"! Il suo intervento a sorpresa ha scatenato reazioni entusiastiche, in particolare quella di Selvaggia Lucarelli, che ha commentato con il suo inconfondibile stile. Questo evento dimostra quanto l’energia del live e i social media possano intrecciarsi in modo avvincente, creando momenti di puro intrattenimento. Chi non ama un colpo di scena in diretta?

Fiorello è stato virtualmente presente su Rai 1 ieri, venerdì 30 maggio, piombando a sorpresa nella diretta di Rai 1 nel bel mezzo della finale di Sognando. Ballando con le stelle. Come? Con una diretta Instagram portata avanti dallo showman insieme all'immancabile Fabrizio Biggio e a Fabrizio. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Fiorello sbuca su Rai 1 durante la diretta di Sognando Ballando con le stelle: la reazione di Selvaggia Lucarelli

Rosario Fiorello pronto a tornare in radio: sorpresa in diretta il 16 maggio

Rosario Fiorello è pronto a riaprire le porte della radio con un attesissimo ritorno il 16 maggio su Radio2.

E’ Fiorello la vera rivoluzione per la domenica di Rai 1?

Come scrive ultimenotizieflash.com: Fiorello ha sganciato una vera e propria bomba: è pronto per un nuovo show in tv e pensa alla Domenica. In arrivo una nuova Domenica In?

Fiorello a La Pennicanza punzecchia la Rai: “Accanimento terapeutico”. Dalla Fagnani mai

Secondo dilei.it: Fiorello non risparmia nessuno nel nuovo programma “La Pennicanza”: “Alla Rai inizia la stagione delle repliche”. E si rifiuta di andare a “Belve”.