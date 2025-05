Fiorello e Biggio con la diretta nella diretta hanno trasformato Instagram in Inception

Fiorello e Biggio hanno rivoluzionato il concetto di intrattenimento, facendo di Instagram un nuovo palcoscenico. Con la loro "diretta nella diretta", il pubblico abbandona la TV per seguire questi comici che guardano... la TV! Un fenomeno che rispecchia la crescente voglia di interazione e autenticità nei contenuti. Siete pronti a lasciarvi coinvolgere da questa "Sonnolenza"? Scoprirete che il divertimento può arrivare anche dal piccolo schermo!

È diventato un appuntamento fisso e il pubblico ormai, anziché guardare la tv, guarda Fiorello e Biggio che a loro volta guardano la tv. Al nuovo duo comico formatosi dietro il bancone di “Viva Rai 2” non è bastato debuttare in radio con la loro “Pennicanza” post pranzo, hanno pensato bene di portare anche la loro “Sonnolenza” post cena su Instagram. In pratica sono un digestivo a base di buonumore e onestamente, se queste sono le condizioni, noi ce li sciroppiamo più volentieri dell’Alka Seltzer. Fiorello e Biggio su Instagram: un format ma senza un format. Ogni sera ospiti diversi come se fosse un format tv ma senza format, solo del buon cazzeggio tra amici che intrattiene il pubblico a casa che cresce di appuntamento in appuntamento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Fiorello e Biggio con la diretta nella diretta hanno trasformato Instagram in Inception

Fiorello piomba in diretta su Radio2, in onda con Biggio annuncia il nuovo show: «Io potente in Rai? Perché raccomandato». E imita Meloni

Fiorello sorprende Radio 2 in diretta insieme a Biggio, annunciando il nuovo show «Radio 2 Radio show La pennicanza».

Cerca Video su questo argomento: Fiorello Biggio Diretta Diretta Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Il gioco da mimo di Fiorello nella diretta social e l’annuncio ai seguaci: «Domani sera si riforma così la coppia con Amadeus su Instagram» - Il video; Fiorello spinge per il ritorno di Amadeus in Rai: Non sta bene al Nove. Rifare Sanremo? Dopo De Martino; Radio2 Radio Show. La Pennicanza: tutto sul ritorno di Fiorello; Fiorello condurrà Domenica In? Cosa ha detto in diretta su Instagram. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Uno show in diretta instagram con Fiorello, Amadeus, Biggio e Gianni Morandi coinvolge migliaia di spettatori

gaeta.it scrive: Fiorello, Amadeus, Claudio Biggio e Gianni Morandi si incontrano in una diretta Instagram seguita da oltre 6500 spettatori, tra ricordi del Festival di Sanremo e riflessioni sulla tv digitale.

Fiorello vuole Amadeus di nuovo in Rai: “A Sanremo dopo De Martino”

Come scrive msn.com: Fiorello spinge per il ritorno di Amadeus in Rai e ipotizza un nuovo Sanremo con Morandi e Biggio. Scopri cos'ha detto.

Amadeus e Fiorello tornano a Sanremo? Ecco cosa hanno detto nella diretta Instagram

Segnala informazione.it: Giovanna Civitillo, la reazione al momento nerissimo di Amadeus: via dubbi e critiche con una foto Mentre Amadeus affronta la sua fase più complessa sul Nove, Giovanna Civitillo pubblica una foto che ...