Fiola PD | Una seduta monotematica del Consiglio regionale contro i femminicidi Serve una risposta forte e unitaria

Bruna Fiola lancia un appello all'unità del Consiglio Regionale della Campania, sottolineando l'urgenza di una risposta forte contro il femminicidio. Nonostante i provvedimenti già adottati, l'ennesimo dramma, come quello di Afragola, dimostra che le azioni finora intraprese non sono sufficienti. Questa seduta monotematica è un passo fondamentale verso una società più sicura e giusta. La lotta contro la violenza di genere deve diventare una priorità condivisa!

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Consiglio Regionale della Campania ha già approvato nel corso di questi anni diversi provvedimenti significativi a sostegno delle vittime e per la prevenzione della violenza, ma alla luce dell’ennesimo tragico caso, come quello di Afragola, è evidente che non basta” – è quanto dichiara Bruna Fiola, Presidente della Commissione Politiche Sociali della Regione Campania. L’esponente del Partito Democratico ha inviato una richiesta formale al Presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero per la convocazione di una seduta monotematica interamente dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere e dei femminicidi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fiola (PD): “Una seduta monotematica del Consiglio regionale contro i femminicidi. Serve una risposta forte e unitaria”

Laguna di Orbetello: via libera del Consiglio Regionale alle norme per la salvaguardia

Il Consiglio regionale della Toscana ha dato il via libera a nuove norme per la salvaguardia e la gestione della laguna di Orbetello.

