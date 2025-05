Finta molotov davanti alla Trattoria Arci Traverso a Milano | È una chiara intimidazione fascista

Un'ombra inquietante si allunga su Milano: la finta molotov trovata davanti alla trattoria Arci Traverso non è solo un gesto isolato, ma un segnale di tensione che riporta alla luce le paure di un'Italia che fatica a fare i conti con il proprio passato. In un contesto di crescente polarizzazione sociale, è essenziale unirsi contro ogni forma di intimidazione. La resistenza culturale parte dalle tavole, dove il dialogo e l'accoglienza sono sempre in primo piano.

Nella tarda mattinata del 31 maggio la Trattoria popolare ‘Arci Traverso’ di Milano ha ricevuto “un’ intimidazione di matrice fascista ” quando, all’ingresso del locale, è stata ritrovata una finta molotov. A darne notizia è stato il personale del locale nella sua pagina Facebook, dove si vede – scrivono nel post – “una bottiglia vuota con etichetta che ritrae il Duce a cavallo e sotto la scritta ‘Italiani si nasce, non si diventa’ “. Sul collo della bottiglia una corona di fiammiferi attaccati con del nastro adesivo e il finto innesco “formato da uno scottex bruciacchiato”. La Trattoria popolare, che ha sede nel quartiere di Cagnola-Villapizzone, è da tempo in prima linea nella lotta per la salvaguardia dei diritti dei soggetti più vulnerabili della società, al fianco dei movimenti pro-Palestina e collabora insieme ad altre realtà e associazioni del territorio sul contrasto alla gentrificazione, alla speculazione urbana e all’ abbandono di aree pubbliche, rivendicando il diritto all’abitare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Finta molotov davanti alla Trattoria Arci Traverso a Milano: “È una chiara intimidazione fascista”

