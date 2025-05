Finiti i 130 giorni del mandato di Elon Musk alla Casa Bianca Trump gli dona una chiave d’oro

Elon Musk, dopo 130 giorni di mandato al Doge, riceve una chiave d’oro da Donald Trump: un gesto simbolico che segna la fine di un'avventura audace nella riduzione dei costi governativi. Questo episodio non solo illumina il legame tra innovazione e politica, ma sottolinea anche l’aumento dell’influenza dei leader del settore privato nelle scelte pubbliche. Un trend che potrebbe trasformare il futuro delle decisioni politiche in tutto il mondo.

Il Presidente Usa Donad Trump ha donato una chiave d'oro ad Elon Musk durante la conferenza stampa di saluto per la fine dei suoi 130 giorni di mandato al Doge, il dipartimento governativo per il taglio dei costi. I due tycoon si erano accordati per un incarico a termine.

Il breve ma intenso mandato di Elon Musk alla Casa Bianca si conclude con un gesto simbolico: Donald Trump gli regala una chiave d'oro.

