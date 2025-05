Fine settimana in Capitanata | gli eventi di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno

Preparati a un fine settimana ricco di emozioni in Capitanata! Sabato 31 maggio, il Teatro del Fuoco ospiterà "La Bella e la Bestia - il musical", una magia da non perdere. A Santa Chiara, l'ultimo concerto della rassegna "Spritz–ziamo Musica" promette di chiudere in bellezza. Immergiti nella cultura locale e scopri come questi eventi riflettono un trend crescente verso il risveglio artistico della regione. Non mancare!

Nuovo fine settimana all’insegna di eventi in Capitanata. Ecco quali non perdere. Sabato 31 maggio Foggia Al Teatro del Fuoco c'è 'La Bella e la Bestia - il musical' con i ragazzi di ‘CasaGio’. A Santa Chiara ultimo concerto per la rassegna 'Spritz–ziamo Musica'. 'Mònde-la Festa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno

