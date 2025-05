Finanziano il genocidio a Gaza boicottiamoli | la protesta di Ultima generazione in un Carrefour di Milano

Milano diventa palcoscenico di una protesta che scuote le coscienze: gli attivisti di Ultima Generazione occupano un Carrefour, accusando la multinazionale di finanziare il genocidio a Gaza. Questo gesto rappresenta non solo una critica alle politiche aziendali, ma anche un richiamo alla responsabilità sociale. Un segnale chiaro: l'era del consumismo passivo è finita. Unisciti al cambiamento, perché ogni acquisto conta!

Nuova azione degli attivisti di Ultima generazione a Milano. Militanti pro-palestina hanno occupato pacificamente il Carrefour di via Spinoza accusandolo di essere tra le multinazionali che “finanziano il genocidio” a Gaza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Finanziano il genocidio a Gaza, boicottiamoli”: la protesta di Ultima generazione in un Carrefour di Milano

Passo indietro su Gaza: Israele gela i negoziatori sull'ultima proposta di tregua

Israele ha rigettato l'ultima proposta di tregua relativa alla Striscia di Gaza, definendola "inaccettabile per qualsiasi governo responsabile".

