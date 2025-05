finanziamenti fino a 50 000€ per rottamazione motori marini scadenza 10 giugno 2025

Hai un vecchio motore marino? È il momento di dire addio alla tecnologia obsoleta! Con finanziamenti fino a 50.000€ per la rottamazione e l'acquisto di propulsori elettrici, ogni nautico può contribuire alla sostenibilità del mare. La scadenza è fissata al 10 giugno 2025. Non perdere questa opportunità: il futuro della nautica sta cambiando, e tu puoi essere parte di questo trend innovativo! Il mare ti aspetta.

Il termine per accedere ai finanziamenti destinati alla rottamazione dei motori marini a combustione, unitamente all'acquisto di propulsori elettrici, scade il prossimo 10 giugno 2025. Questa misura, promossa da Confindustria Nautica e inclusa nel Ddl Made in Italy, si configura come un incentivo fondamentale per l'innovazione del settore nautico