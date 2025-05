Finale Scudetto | Viadana sfida Rovigo allo Stadio Lanfranchi di Parma

Oggi alle 17.15, il palcoscenico dello Stadio Lanfranchi di Parma ospiterà un incontro da brivido: la finale Scudetto tra Viadana e Rovigo. I mantovani, reduci da una sconfitta dolorosa, sono pronti a riscrivere la loro storia. Ulises Gamboa, general manager della squadra, lancia la sfida con grinta. Sarà un match che potrebbe ribaltare le sorti, facendo di Viadana non solo una Cenerentola, ma una vera protagonista del rugby

Ci siamo. Oggi alle 17.15, allo Stadio Lanfranchi di Parma, andrà in scena la finale Scudetto tra Viadana e Rovigo. Seconda chance per i mantovani, che ora sperano di cambiare il verdetto finale dopo il ko di un anno fa con Petrarca. Il general manager, Ulises Gamboa, non si nasconde. Di fronte a Rovigo o Petrarca Viadana pare essere la Cenerentola. Ma alla seconda finale gli obiettivi tendono a cambiare. Un’eventuale sconfitta, questa volta, sarebbe vissuta come una delusione? "Probabilmente la risposta giornalistica sarebbe di scendere in campo senza pressioni. La realtà è un’altra. Siamo al quinto anno di lavoro con il presidente Arletti, abbiamo pianificato un passo per volta, lavorando sempre di più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Finale Scudetto: Viadana sfida Rovigo allo Stadio Lanfranchi di Parma

Scudetto, Ze Maria: «Sarà un finale stupendo! Napoli e Inter se la giocheranno fino alla fine..»

Zé Maria, ex giocatore dell'Inter, ha condiviso le sue impressioni sul vibrante duello per lo scudetto tra Napoli e Inter.

Cerca Video su questo argomento: Finale Scudetto Viadana Sfida Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Finale Serie A Elite Maschile, le formazioni per la sfida scudetto; Finale Scudetto: Viadana sfida Rovigo allo Stadio Lanfranchi di Parma; Serie A Elite, Umberto Casellato: Tra Rovigo e Viadana ecco chi vedo favorito in finale; Finale scudetto: un solo dubbio per Pavan, Giazzon in mediana punta su Thomson e Chillon. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Finale Scudetto: Viadana sfida Rovigo allo Stadio Lanfranchi di Parma

Si legge su msn.com: Viadana cerca la rivincita contro Rovigo nella finale Scudetto al Lanfranchi. Gamboa: "Ora o mai più per vincere".

Rugby, Rovigo e Viadana per la sfida decisiva: svelate le carte. «Sarà una partita molto fisica». Chi scenderà in campo

Secondo ilgazzettino.it: ROVIGO - L'assist migliore per le speranze dei Bersaglieri lo fornisce il rivale, Gilberto Pavan: «L'anno scorso siamo giunti con due vittorie sul Petrarca e abbiamo perso - dice ...

Finale Scudetto Rugby, tutto pronto per Viadana-Rovigo

Scrive tuttomantova.it: L’attesa è finita. Domani alle 17:15, sul prato dello Stadio Lanfranchi di Parma, andrà in scena la 95° Finale Scudetto del massimo campionato italiano di rugby.