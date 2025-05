Finale playoff Seconda categoria | Olympia Macerata Feltria vs Della Rovere Calcio

Oggi pomeriggio il palcoscenico calcistico si accende allo 'Spadoni' di Montecchio: l’Olympia Macerata Feltria sfida il Della Rovere Calcio nella finale playoff di Seconda categoria. La posta in gioco? La promozione in Prima categoria, un traguardo ambito da entrambe le squadre. Con l'Olympia che ha chiuso il campionato a gonfie vele, il match promette emozioni e adrenalina. Chi avrà la meglio in questo duello per il sogno?

Oggi pomeriggio per i playoff di Seconda categoria allo ‘Spadoni’ di Montecchio alle ore 16 la finale playoff di Seconda categoria tra l’ Olympia Macerata Feltria e il Della Rovere Calcio. In palio la promozione in Prima categoria. L’Olympia Macerata Feltria arriva a questo importante match dopo aver chiuso il campionato (nel girone A) con più di 10 punti di distacco dalla terza classificata e quindi promossa direttamente alla finale playoff, mentre il Della Rovere ha vinto sabato scorso la finale del girone B contro il Cuccurano per 3-1 grazie alle reti di Pagnetti, Vitali M. e El Kheir. "E’ stata una lunga attesa ma finalmente ci siamo – commenta il direttore generale dell’Olympia Macerata Feltria Riccardo Vergari – non vediamo l’ora di scendere in campo, sarà sicuramente una bellissima partita, l’intero paese è in fermento per questa finale nella speranza di conquistare una promozione in Prima categoria che ormai manca da troppi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finale playoff Seconda categoria: Olympia Macerata Feltria vs Della Rovere Calcio

Spareggi playoff in Prima categoria: San Costanzo e Peglio in semifinale

È tempo di spareggi in Prima Categoria, con San Costanzo e Peglio che si guadagnano un posto in semifinale.

