Finale di Sognando… Ballando | Milly Carlucci sceglie nuovo mentore tra ospiti

Questa sera, la magia di "Sognando… Ballando" raggiunge il suo culmine! Milly Carlucci, l'icona del ballo in Italia, svelerà il nuovo mentore tra gli ospiti. Questo finale non è solo un momento da applaudire, ma un riflesso del crescente amore per la danza che sta attraversando il nostro Paese. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza carica di emozioni e colpi di scena! Sintonizzati su Rai 1 alle 21.35!

Questa sera si arriva all'ultimo appuntamento di Sognando. Ballando con le stelle, trasmesso in diretta su Rai 1 dall'Auditorium Rai del Foro Italico di Roma. Il palcoscenico, simbolo di prestigio, ospiterà l'evento terminante della stagione, durante il quale, alle 21.35, il pubblico potrà assistere a un'esperienza ricca di sorprese e nostalgia. Una serata di emozioni .

Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo". Poi Milly Carlucci prova a incastrarlo

Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica.