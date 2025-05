Finale di Champions PSG – Inter 5-0

Una finale da dimenticare per l'Inter, che subisce una sconfitta storica contro il PSG per 5-0. Questo risultato non solo segna un'era per il club parigino, vittorioso per la prima volta nella massima competizione europea, ma mette in luce anche le difficoltà del calcio italiano nel competere a livelli così alti. La domanda è: come risponderà l’Inter a questo duro colpo? La sfida è aperta!

La finale di Champions League 202425 si è trasformata in un incubo per l’Inter, travolta per 5-0 dal Paris Saint-Germain all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. È la sconfitta più netta nella storia di una finale di Champions League, con il PSG che ha dominato in lungo e in largo, conquistando per la prima volta il prestigioso trofeo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Finale di Champions, PSG – Inter 5-0.

