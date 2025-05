Finale di Champions League manita del PSG all’Inter | a segno anche Kvara

Il PSG si laurea campione d'Europa con una schiacciante vittoria per 5-0 sull'Inter, un risultato che segna un cambio di guardia nel calcio europeo. Questo trionfo non solo sottolinea la superiorità dei parigini, ma mette in luce l'ennesima sconfitta dell'Inter dopo una stagione così promettente. Il talento di Kvara si unisce a una squadra che sembra inarrestabile: cosa significa questo per il futuro delle competizioni? La battaglia per l’egemonia europea è appena

Il PSG ha travolto l’Inter nella finale di Champions League di questa sera. Dopo la Coppa Italia ed il campionato, questo concesso al Napoli di Antonio Conte, l’Inter ha perso anche la Champions League. I nerazzurri, infatti, hanono perso questa sera 5-0 la finale della massima competizione europea per club contro il PSG. I parigini, di fatto, erano favoriti, ma nessuno si aspettava questo dominio. Sin dal primo minuto, infatti, la squadra di Luis Enrique ha avuto il pallino del gioco. Basta pensare che, dopo appena venti minuti, il PSG era sul doppio vantaggio. Champions League, il PSG vince 5-0 contro l’Inter: Kvara segna il quarto gol della serata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Finale di Champions League, manita del PSG all’Inter: a segno anche Kvara

Approfondisci con questi articoli

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Cerca Video su questo argomento: Finale Champions League Manita Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Finale Champions, l’Inter americana contro il Psg qatariota dal fatturato doppio; E se la finale si decidesse ai rigori? Ecco le possibili liste tiratori di Inter e Psg; Biglietti finale Champions League, scatta la protesta degli ultras sotto la sede dell’Inter: striscioni contro la dirigenza; PSG-Inter dove vederla in tv oggi: stasera la finale di Champions, gratis e in abbonamento. 🔗Ne parlano su altre fonti

Champions League, PSG-Inter 5-0: nerazzurri travolti, i francesi alzano la coppa

Segnala msn.com: PSG campione, Inter travolta 5-0 Manita di uno splendido PSG all’Inter nella finale di Champions League. Un netto 5-0 che non ammette repliche. Il PSG è stato più forte in tutti i reparti e si è agg ...

Champions League, Psg-Inter finisce 5 a 0: nerazzurri travolti a Monaco

iltempo.it scrive: Manita di uno splendido Psg all'Inter nella finale di Champions League. Un netto 5-0 che non ammette repliche. Il Psg è stato più ...

Il PSG è Campione d’Europa! Manita show all’Inter

Riporta msn.com: Il Paris Saint-Germain scrive la storia e conquista la prima Champions League della sua storia con un clamoroso 5-0 contro l’Inter nella finale disputata a Monaco di Baviera. Un successo netto e senza ...