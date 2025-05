Finale di Champions League centinaia di tifosi interisti in piazza Duomo a Milano tra fumogeni e cori – Video

Un'atmosfera elettrizzante per i tifosi dell'Inter, che hanno invaso piazza Duomo a Milano in attesa della finale di Champions League! Tra cori appassionati e fumogeni blu, la città si colora di passione calcistica. Questo evento non è solo una partita, ma un momento di unità e fervore per migliaia di supporter. Scopriremo se questa energia si tradurrà in vittoria, ma una cosa è certa: il cuore nerazzurro batte forte!

I tifosi interisti sono scesi in piazza Duomo, a Milano, già dalle prime ore del pomeriggio, in vista della finale di Champions League che si giocherà alle 21:00 tra PSG e Inter. Hanno intonato cori, sventolato bandiere ed esploso i primi fumogeni blu. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Finale di Champions League, centinaia di tifosi interisti in piazza Duomo a Milano tra fumogeni e cori – Video

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Finale Champions League Centinaia Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Finale Champions League: aiutare i bambini a essere protagonisti con Paris e Inter; Niente biglietti per la finale di Champions, gli ultras protestano sotto la sede dell’Inter:…; Inter, quando arrivano i biglietti per la finale di Champions? La data; VIDEO Biglietti finale Champions, protesta ultras sotto sede Inter - LaPresse. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Psg-Inter, centinaia di tifosi nerazzurri in piazza Duomo: sale l'attesa per la finale di Champions

Da ilgazzettino.it: Centinaia di tifosi interisti hanno iniziato a riempire Piazza Duomo a Milano, trasformandola in un mare nerazzurro. Tra bandiere sventolate, fumogeni e cori, la città si carica di ...

Champions League, l’attesa dei tifosi nerazzurri in piazza Duomo prima di Psg-Inter

msn.com scrive: Centinaia di tifosi interisti hanno iniziato a riempire Piazza Duomo a Milano, trasformandola in un mare nerazzurro, in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Tra bandie ...

Uefa Champions League Finale 2025, Paris Saint Germain - INTER (diretta tv Sky Sport, TV8, NOW)

Si legge su digital-news.it: LA FINALE DI UEFA CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA SU SKY Sky sta raccontando l’avvicinament... Stai cercando più informazioni? Clicca per leggere e scopri tutte le risposte!