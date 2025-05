Finale di Champions League 2025 | Inter vs PSG dove vederla in diretta

La finale di Champions League 2025 è finalmente arrivata! Sabato 31 maggio, alle 21:00, l'Allianz Arena di Monaco di Baviera sarà il palcoscenico di un confronto epico tra PSG e Inter. Chi conquisterà il primo trionfo europeo per i francesi o porterà a casa la settima coppa per i nerazzurri? Non perdere l'emozione di questo storico incontro: segui la diretta e vivi il calcio come mai prima d’ora!

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’appuntamento più atteso della stagione. Questa sera, sabato 31 maggio 2025, alle ore 21:00, l’ Allianz Arena di Monaco di Baviera ospiterà la finale della UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. Il PSG, guidato da Luis Enrique, cerca il suo primo trionfo europeo, mentre l’Inter di Simone Inzaghi punta al quarto titolo continentale, dopo l’ultimo successo nel 2010. Dove seguire la partita in Italia. In televisione. La finale sarà trasmessa in diretta su: TV8 (canale 8 del digitale terrestre), disponibile gratuitamente in chiaro. Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Finale di Champions League 2025: Inter vs PSG, dove vederla in diretta

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Finale Champions League 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Finale di Champions League 2025: quando e dove vederla, i precedenti, la favorita; Inter, verso la finale di Champions League 2025; Dove vedere la finale di Champions League 2025; Champions, i biglietti per la finale: ai club 18mila tagliandi a testa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Confronto economico tra Paris Saint-Germain e Inter (finale Champions League 2024-25)

Secondo msn.com: Stasera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, Paris Saint-Germain e Inter scenderanno in campo per giocarsi la finale di Champions League 2024-25. Le due squadre sono arrivate a questo punto della c ...

Psg-Inter dove vederla, tv in chiaro e streaming: finale di Champions League tutte le news e le formazioni

Segnala affaritaliani.it: Psg-Inter, la sfida finale che vale la Champions League 2024/25 va in scena a Monaco di Baviera alle 21. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi in panchina e Lautaro Martinez in campo vanno a caccia d ...

Luis Enrique e il sogno con la figlia Xana nel giorno della finale di Champions tra PSG e Inter

Come scrive fanpage.it: Luis Enrique nel 2019 ha perso la figlia Xana, a causa di una rara malattia. La bimba aveva solo 9 anni. L’allenatore del PSG la ricorda spesso e nei mesi scorsi ha ricordato cosa fece con la piccola ...